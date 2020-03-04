На МКС создали «неубиваемую» бактерию

Бактерию кишечной палочки напечатали на специальном 3D-биопринтере ещё в сентябре 2019 года. В октябре их вернули на Землю в герметичных боксах. После этого микроорганизмы изучили исследователи московского Института им. Гамалеи. По завершении исследований учёные заявили, что бактерия является устойчивой к антибиотикам.

Печать таких микробов в космосе поможет исследователям разработать новые типы антибиотиков для лечения болезней на Земле и, не исключено, что новых болезней в дальнем космосе.

Сообщается, что во время эксперимента на МКС космонавтам ничего не угрожало: системы, в которых проводятся эксперименты, полностью закрыты.