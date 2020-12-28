Наука и технологии
Сегодня 21:12
На МКС тайком пронесли прах актёра из «Звёздного пути»
12 лет назад!
Как оказалось, с 2008 года на борту Международной космической станции (МКС) хранится прах актёра из «Звёздного пути», сыгравшего Монтгомери Скотта. Его на станцию тайком пронёс один из первых космических туристов Ричард Гэрриотт (Richard Garriott).
Он пробыл на станции 12 дней. О том, что Гэрриотт пронёс на борт необычную контрабанду, стало известно лишь спустя 12 лет. Об этом рассказали родственники актёра Джеймса Духана.
Сообщается, что Гэрриотт спрятал прах под напольным покрытием в модуле «Коламбус». По всему видимому, останки хранятся там до сих пор. Как рассказал Гэрриотт, семья Духана была очень признательна, что его прах попал на МКС, но все были расстроены из-за того, что так долго не могли рассказать об этом.