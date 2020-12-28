На МКС тайком пронесли прах актёра из «Звёздного пути»

Он пробыл на станции 12 дней. О том, что Гэрриотт пронёс на борт необычную контрабанду, стало известно лишь спустя 12 лет. Об этом рассказали родственники актёра Джеймса Духана.

Сообщается, что Гэрриотт спрятал прах под напольным покрытием в модуле «Коламбус». По всему видимому, останки хранятся там до сих пор. Как рассказал Гэрриотт, семья Духана была очень признательна, что его прах попал на МКС, но все были расстроены из-за того, что так долго не могли рассказать об этом.