На МКС впервые наблюдали пятое агрегатное состояние вещества

Конденсат Бозе — Эйнштейна — это агрегатное состояние вещества, при котором большое число атомов находится в самом низкоэнергетическом квантовом состоянии. Атомы при этом ведут себя как единый квантовый объект с общей волновой функцией. Интересен конденсат Бозе — Эйнштейна, собственно, тем, что в нём квантовые эффекты начинают проявляться на макроскопическом уровне. Он возникает в разреженном газе бозонов при сильном охлаждении.

Конденсат чувствителен к влиянию гравитации, которая может препятствовать эффективному охлаждению. Это его свойство позволяет использовать конденсат Бозе — Эйнштейна для инерционных акселерометров. Их разработку удобно проводить в условиях невесомости.

Теперь учёные показали результаты измерений конденсата в установке EXPRESS, которую доставили на МКС в 2018 году. Конденсат, полученный на станции, состоял из большего числа атомов и содержал атомы в немагнитном состоянии. Измерение ширины сконденсировавшегося облака позволило узнать, что температура конденсата в захваченном состоянии составляла 17 нанокельвинов. Время свободного расширения конденсата превысило секунду.

Учёные считают, что результаты работы показывают преимущества изучения конденсата Бозе — Эйнштейна в условиях постоянной невесомости.