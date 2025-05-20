На Nintendo Switch 2 в России не будет работать магазин игр и техподдержка

В России продолжат действовать ограничения на работу сервисов Nintendo, и многие из них останутся недоступными для местных пользователей. В числе закрытых функций — цифровой магазин Nintendo eShop, где раньше можно было покупать видеоигры, а также служба поддержки.

Кроме того, россияне не смогут пользоваться голосовым чатом GameChat, для которого на новой модели Nintendo Switch 2 даже предусмотрена отдельная кнопка. Не работают и подписка Nintendo Switch Online, возможность передавать игры друзьям через GameShare, а также сервис для цифровых версий картриджей Virtual Game Card.

Эксперт по IT Даниил Аржаков напомнил, что аккаунты могут блокировать. Пока массовых банов из-за смены региона не было, но если выявят использование украденных данных, мошеннические платежи или попытки обхода ограничений с помощью множества аккаунтов, компания может начать активнее блокировать пользователей, особенно после обновления пользовательского соглашения.