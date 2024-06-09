На обратной стороне Луны впервые нашли отрицательные ионы

В отличие от Земли, Луна не имеет магнитного поля. Когда солнечный ветер ударяет по Луне, он поднимает вторичные частицы. Если положительно заряженные частицы измерялись и раньше, то отрицательные ионы, будучи короткоживущими, до сих пор не были обнаружены методами с орбиты.

Миссия «Чанъэ-6», включавшая сбор образцов с дальней стороны Луны, является историческим достижением, поскольку это первый случай получения образцов из этого региона.

После успешного сбора и хранения лунных образцов аппарат «Чанъэ-6» вновь стартовал, чтобы вернуть эти образцы на Землю. Эти образцы, которые, как ожидается, приземлятся к 25 июня, могут дать решающее представление о разительных различиях между ближней и дальней сторонами Луны и, возможно, пролить свет на лунную вулканическую активность и состав земной коры.