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На одной картинке показали этапы ужесточения интернет-цензуры в России в 2019 году
Закон об изоляции рунета, о «фейках» и др.
Авторы Telegram-каналов ICT.Moscow и «Телеком-ревью» создали таймлайн заметных событий 2019 года, которые касались регулирования отрасли телекоммуникаций. На схеме в том числе отобразили этапы ужесточения цензуры рунета.
Авторы таймлайна упомянули дату подписания Путиным закона о блокировках и штрафах за «фейковые» новости (18 марта), а также день, когда вступили в силу поправки о штрафах и арестах за распространение информации, выражающей явное неуважение к государственной власти (29 марта).
Тоже весной Росмолодёжи разрешили принимать решения о блокировке сайтов с информацией, пропагандирующей противоправные действия несовершеннолетним. 1 мая президент России подписал закон об «устойчивом рунете», а в ноябре он вступил в силу.
Остальные даты вы можете увидеть на таймлайне: