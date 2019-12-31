На одной картинке показали этапы ужесточения интернет-цензуры в России в 2019 году

Авторы таймлайна упомянули дату подписания Путиным закона о блокировках и штрафах за «фейковые» новости (18 марта), а также день, когда вступили в силу поправки о штрафах и арестах за распространение информации, выражающей явное неуважение к государственной власти (29 марта).

Тоже весной Росмолодёжи разрешили принимать решения о блокировке сайтов с информацией, пропагандирующей противоправные действия несовершеннолетним. 1 мая президент России подписал закон об «устойчивом рунете», а в ноябре он вступил в силу.

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