Наука и технологии
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На одном сайте собрали ссылки на все бесплатные сервисы для россиян
Всё потому, что бушует коронавирус
На одном сайте собрали ссылки на все бесплатные сервисы для россиян. Там можно найти образовательные курсы, фильмы, музыку, книги и многое другое.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки многие российские операторы связи, онлайн-сервисы и образовательные площадки предоставили бесплатный доступ к своим услугами и контенту.
Все эти бесплатные ресурсы собрали на сайте ДоступВсем.рф. Авторы проекта отмечают, что на портале можно найти всё, что поможет провести время дома с пользой.
Сейчас на сайте есть следующие разделы: «Образование», «Книги», «Журналы», «Новости», «Кино», «Музыка», «Доставка», «Платежи», «ТВ», «Услуги», «Связь». В проекте участвуют и Яндекс, и Mail.ru Group, и Сбербанк.
Стоит отметить, что на сегодня в России зафиксировано 306 заражённых.