На одном сайте собрали ссылки на все бесплатные сервисы для россиян

Из-за сложной эпидемиологической обстановки многие российские операторы связи, онлайн-сервисы и образовательные площадки предоставили бесплатный доступ к своим услугами и контенту.

Все эти бесплатные ресурсы собрали на сайте ДоступВсем.рф. Авторы проекта отмечают, что на портале можно найти всё, что поможет провести время дома с пользой.

Сейчас на сайте есть следующие разделы: «Образование», «Книги», «Журналы», «Новости», «Кино», «Музыка», «Доставка», «Платежи», «ТВ», «Услуги», «Связь». В проекте участвуют и Яндекс, и Mail.ru Group, и Сбербанк.

Стоит отметить, что на сегодня в России зафиксировано 306 заражённых.