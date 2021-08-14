На одном сайте собрали все выдуманные шоу и фильмы из реальных кинокартин

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На одном сайте собрали все выдуманные шоу и фильмы из реальных кинокартинКак «Шоу Щекотки и Царапки»
В сети появился новый сайт под названием Nestflix. Он пародирует имя известного сервиса потокового видео и собирает все выдуманные фильмы, сериалы и телепередачи, которые когда-либо появлялись в других настоящих фильмах и сериалах.
Nestflix происходит от Netflix и nest. Последнее слово переводится, как «вложенный». Это отражает концепцию проектов, собранных на сайте. Это всё вложенные в другие произведения киноискусства фильмы и шоу. Наиболее известный пример такого — «Шоу Щекотки и Царапки» из мультсериала «Симпсоны». Оно существует только внутри оригинального мультфильма.
На Nestflix можно найти фильмы про Джека Слейтера, которыми вдохновлялся персонаж фильма «Последний киногерой», а также кино про собаку The Thunderbolt Adventure Hour из мультфильма «101 далматинец».
Всего на сайте представлено более 400 проектов.