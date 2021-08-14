На одном сайте собрали все выдуманные шоу и фильмы из реальных кинокартин

Nestflix происходит от Netflix и nest. Последнее слово переводится, как «вложенный». Это отражает концепцию проектов, собранных на сайте. Это всё вложенные в другие произведения киноискусства фильмы и шоу. Наиболее известный пример такого — «Шоу Щекотки и Царапки» из мультсериала «Симпсоны». Оно существует только внутри оригинального мультфильма.

На Nestflix можно найти фильмы про Джека Слейтера, которыми вдохновлялся персонаж фильма «Последний киногерой», а также кино про собаку The Thunderbolt Adventure Hour из мультфильма «101 далматинец».

Всего на сайте представлено более 400 проектов.