На орбите разрушилась ступень советской ракеты

Это обнаружила 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил (ВВС) США. По данным специалистов, разрушение ступени произошло 12 февраля в 13:46 по московскому времени.

Сообщается, что на орбите сейчас находятся 75 обломков ступени. При этом никаких свидетельств того, что часть ракеты столкнулась с другим объектом, не обнаружено.

«Циклон-3» использовали в августе 1991 года для запуска метеорологического спутника «Метеор-3». Минимальная высота ступени на орбите составляет 1186 километров, и максимальная — 1206 километров.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда на орбите разрушаются части ракет. В прошлом году случился схожий инцидент со второй ступенью Centaur ракеты Atlas 5.