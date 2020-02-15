Наука и технологии
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На орбите разрушилась ступень советской ракеты
Спустя 29 лет после запуска
В США сообщили, что на орбите разрушилась ступень советской ракеты «Циклон-3». Запущена она была 29 лет назад.
Это обнаружила 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил (ВВС) США. По данным специалистов, разрушение ступени произошло 12 февраля в 13:46 по московскому времени.
Сообщается, что на орбите сейчас находятся 75 обломков ступени. При этом никаких свидетельств того, что часть ракеты столкнулась с другим объектом, не обнаружено.
«Циклон-3» использовали в августе 1991 года для запуска метеорологического спутника «Метеор-3». Минимальная высота ступени на орбите составляет 1186 километров, и максимальная — 1206 километров.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда на орбите разрушаются части ракет. В прошлом году случился схожий инцидент со второй ступенью Centaur ракеты Atlas 5.