На орбите Земли обнаружили засекреченный американский шаттл

Эксперты предполагают, что космолёт Boeing X-37 может работать на высоте до 750 километров. Пока известно, что он способен быстро менять высоту, переходить с одной орбиты на другую и совершать другие резкие манёвры. Кто-то уверен, что шаттл предназначен для разведывательных задач и доставки грузов в космос. Кто-то считает, что в будущем Boeing X-37 станет выводить из строя другие космические аппараты и может нести оружие.

Астроном из Нидерландов рассказал, что уже много месяцев охотился за Boeing X-37. Впервые он увидел его в мае. Затем в июне астроном снова попытался засечь шаттл, но тот быстро сменил орбиту. В конце концов мужчина смог найти космолёт на орбите снова при помощи сети наблюдателей за спутниками. Он сделал два снимка.

NASA начало работать над Boeing X-37 в 1999 году. В 2006 году аппарат совершил первый тестовый полёт.