На орбиту запустили космический завод по производству лекарств

На орбиту запустили космический завод по производству лекарствПока что в тестовом режиме
Американская компания Varda объявила о запуске первого космического завода, который представляет собой небольшой аппарат диаметром около 70 см.
Вчера его успешно вывели на орбиту при помощьи ракеты Falcon 9 компании SpaceX.
Несмотря на свои скромные размеры, космический аппарат будет функционировать как фармацевтическая лаборатория, производящая компоненты для лекарств в условиях невесомости или микрогравитации.
В микрогравитационных условиях, отсутствующих на Земле, возможно получение кристаллических форм веществ для лекарств с высочайшей точностью. К тому же именно на орбите частицы не образуют комков и не поднимаются на поверхность.
Всё это открывает новые перспективы для создания более эффективных лекарств, отмечают учёные. Кроме того, процесс производства на космическом заводе позволит обеспечить полную стерильность, чего невозможно достичь на поверхности планеты.
После около месяца вращения на высоте более 1000 км, космический аппарат замедлит своё вращение и вернётся на Землю. На обратном пути он станет гиперзвуковой испытательной установкой для ВВС США.