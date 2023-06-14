На орбиту запустили космический завод по производству лекарств

Вчера его успешно вывели на орбиту при помощьи ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Несмотря на свои скромные размеры, космический аппарат будет функционировать как фармацевтическая лаборатория, производящая компоненты для лекарств в условиях невесомости или микрогравитации.

В микрогравитационных условиях, отсутствующих на Земле, возможно получение кристаллических форм веществ для лекарств с высочайшей точностью. К тому же именно на орбите частицы не образуют комков и не поднимаются на поверхность.