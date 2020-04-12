На основе маломощного мини-компьютера создали домашнюю пивоварню

Пивоварню представил пользователь Reddit под ником Warshi7819. Недавно он приобрёл Raspberry Pi 3 B+ — недорогой микрокомпьютер, который представляет собой материнскую плату, оборудованную процессором Broadcom 4x1400 МГц и 1 ГБ оперативной памяти. Устройство связано с двумя водонепроницаемыми сенсорами, которые помещены внутрь 60-литрового варочного котла. Датчики мониторят температуру внутри. Кроме того, компьютер управляет нагревательным элементом. Всё это помогает поддерживать идеальную температуру для варки.

Управлять процессом можно даже с помощью пользовательского интерфейса. Пользователь может указать все тонкости рецепта.

В дальнейшем Warshi7819 намерен добавить возможность удалённого управления пивоварней через Wi-Fi.