На освещённой части Луны впервые нашли воду

Открытие было сделано с помощью Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, SOFIA). Она «заметила» молекулы воды в одном из самых больших кратеров в Южном полушарии Луны. Этот кратер можно увидеть с Земли. По данным учёных, в кубическом метре почвы на этом месте содержится около 0,3 литра воды.

Ранее считалось, что вода на Луне есть только в не освещённых Солнцем местах.

«Мы ещё не знаем, сможем ли мы использовать (прим. воду) в качестве ресурса, но изучение воды на Луне — ключевое для наших планов (прим. по программе) “Артемида”», — говорят в NASA.