Наука и технологии
Вчера 19:59
На параде в Ираке показали американские внедорожники с российским вооружением
Humvee с «Корнет-Э»
Недавно в Ираке прошёл масштабный военный парад. На нём показали много военной техники, в том числе американские внедорожники Humvee, вооружённые противотанковыми управляемыми ракетами «Корнет-Э» российской разработки.
Эти ракеты могут уничтожать тяжёло бронированную технику на расстоянии до 5500 метров.
Помимо этого в параде участвовали Т-90С, БМП-3М, ТОС-1А, а также транспортно-заряжающие машины ТЗМ-Т. Последние выполнены на базе танков Т-90С и оснащены встроенной «реактивной бронёй».
«Российская газета» сообщает, что в воздушной части парада участвовали штурмовики Су-25, военно-транспортные Ми-171Ш, боевые вертолёты Ми-35М и Ми-28НЭ.
О том, что Иракская армия устанавливает российские «Корнет-Э» на бронеавтомобили американского производства стало известно ещё в 2017 году. Тогда в сети появилось фото гибрида.