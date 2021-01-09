На параде в Ираке показали американские внедорожники с российским вооружением

Эти ракеты могут уничтожать тяжёло бронированную технику на расстоянии до 5500 метров.

Помимо этого в параде участвовали Т-90С, БМП-3М, ТОС-1А, а также транспортно-заряжающие машины ТЗМ-Т. Последние выполнены на базе танков Т-90С и оснащены встроенной «реактивной бронёй».

«Российская газета» сообщает, что в воздушной части парада участвовали штурмовики Су-25, военно-транспортные Ми-171Ш, боевые вертолёты Ми-35М и Ми-28НЭ.

О том, что Иракская армия устанавливает российские «Корнет-Э» на бронеавтомобили американского производства стало известно ещё в 2017 году. Тогда в сети появилось фото гибрида.