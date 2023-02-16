На пилотах истребителей изучили влияние космических полетов на мозг

"У пилотов истребителей есть некоторые интересные сходства с космонавтами, такие как воздействие измененных уровней g, необходимость интерпретировать визуальную информацию и информацию, поступающую от движений головы и ускорения", - сказал Флорис Вуйтс, старший автор исследования.

В ходе исследования изучался мозг пилотов истребителей F16, сравнивались различия между мужчинами-пилотами, имеющими в среднем 1 025 часов летного опыта на F16, и контрольной группой непилотов. Участникам исследования были сделаны МРТ-снимки, чтобы проследить, как различные области мозга взаимодействуют друг с другом. Помимо изучения различий в работе мозга у пилотов и непилотов, исследователи обратили внимание на то, влияет ли количество летного времени, накопленного пилотом, на функциональную связность мозга и нейропластичность.

Сравнение пилотов и непилотов показало, что у пилотов наблюдалась более тесная связь между областями мозга, обрабатывающими визуальную информацию и информацию об изменениях положения, направления и движения головы. У пилотов с большим количеством летных часов наблюдались более значительные изменения в мозге, чем у менее опытных пилотов, что говорит о том, что нейропластичность увеличивается соразмерно опыту полетов.

Кроме того, у более опытных пилотов наблюдалась повышенная связь в областях мозга, ответственных за обработку сложной информации, необходимой для управления реактивным самолетом.