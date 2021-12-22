На планете Церера можно будет жить, но есть у неё и другие особенности

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На планете Церера можно будет жить, но есть у неё и другие особенностиК тому же не так давно появились новые данные об этой планете
Впервые эта планета была открыта в начале XIX века. Но с тех пор появилось немало новой информации о ней. Об этом сообщается в материале «Лайфа».
В 1801 году астроном Пьяцци обнаружил при помощи телескопа небольшую точку - планету, которую и назвал Церерой. В 2006 году эта планета получила статус карликовой. Она также имеет множество особенностей.
- На Церере есть вода и можно жить. Благодаря исследованию планеты с 2015 по 2018 год о ней удалось узнать много нового. Так, по составу она похожа на Марс, Землю, Меркурий, Венеру, но плотность её гораздо ниже. На коре планеты присутствует много соли и воды, а ещё там есть криовулканы, извергающие грязь, солёную воду, летучие материалы. И что самое важное - на Церере есть вода, в частности, она составляет 25 процентов планеты. Что интересно, запасов воды здесь больше, чем на Земле. Также, как отмечают специалисты, она более остальных планет пригодна для переселения на неё людей.
- Гравитационная аномалия и другие особенности. Аппарат «Рассвет», находящийся в 2018 году на Церере, перед тем как отключиться, передал на Землю данные о планете. Оказалось, что внутренние области этой планеты содержат лёгкие материалы, в том числе водный лёд.
- Возможность колонизации Цереры. Хотя учёные и полагают, что человек мог бы жить на этой планете, пока неизвестно, как повлияют на него особенности Цереры. У неё нет магнитного поля, а гравитация слабее в 36 раз, нежели на Земле. Кроме того, сутки равняются здесь всего девяти часам. Ещё на планеты постоянно отмечаются различные странные гравитационные аномалии, которые могут предшествовать обнаружению ещё одной, девятой, планеты Солнечной Системы.
Источник: Лайф