На планете Церера можно будет жить, но есть у неё и другие особенности

К тому же не так давно появились новые данные об этой планете

Впервые эта планета была открыта в начале XIX века. Но с тех пор появилось немало новой информации о ней. Об этом сообщается в материале «Лайфа».