На ПМЭФ показали протез с уникальным металлизированным покрытием от Nebula

Опубликовано 25 июня 2025, 18:261 мин.
На ПМЭФ показали протез с уникальным металлизированным покрытием от NebulaКиберпанково
На Петербургском экономическом форуме в Эрмитаже прошёл показ конкурса «На крыльях», где модель Вероника Левенец вышла на подиум с протезом от компании «Моторика». Особенность протеза — необычное металлизированное покрытие, созданное производственной площадкой Nebula, партнёром Гильдии «Рубежи науки».
Вероника — основатель инклюзивного центра «Бесконечные возможности». Родившись с аплазией (отсутствием руки), она преодолела трудности и теперь с гордостью носит кастомизированный бионический протез, украшенный шестью тысячами страз от Swarovski. В этот раз для протеза применили инновационную технологию химической металлизации, которая придаёт поверхности зеркальный металлический блеск.
Процесс покрытия занимает всего около двух суток. Технологию можно использовать не только для протезов, но и для яхт, автомобилей, самолётов и других изделий.