На ПМЭФ показали протез с уникальным металлизированным покрытием от Nebula

Вероника — основатель инклюзивного центра «Бесконечные возможности». Родившись с аплазией (отсутствием руки), она преодолела трудности и теперь с гордостью носит кастомизированный бионический протез, украшенный шестью тысячами страз от Swarovski. В этот раз для протеза применили инновационную технологию химической металлизации, которая придаёт поверхности зеркальный металлический блеск.

Процесс покрытия занимает всего около двух суток. Технологию можно использовать не только для протезов, но и для яхт, автомобилей, самолётов и других изделий.