На ПМЭФ показали роботов-гуманоидов и ИИ-зеркало для выбора профессии

Опубликовано 03 июня 2026, 14:351 мин.
На ПМЭФ показали роботов-гуманоидов и ИИ-зеркало для выбора профессииИ не только
На Петербургском международном экономическом форуме Московская область представила интерактивный стенд с новейшими технологиями. Среди прочего зону «Прикоснись к производству», где роботизированная рука отправляет настоящую коробку внутрь цифрового экрана, сообщили 360.ru.
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А еще посетители могут пройти быструю профориентацию с помощью «ИИ-зеркала». За две-три минуты нейросеть определяет подходящую профессию и генерирует образ человека в роли инженера, микробиолога или оператора цеха.
На стенде также можно увидеть роботов-гуманоидов, созданных в МФТИ. Эти роботы — многократные чемпионы мира по футболу среди человекоподобных машин. Голосовой помощник Алиса от Яндекса проконсультирует гостей по вопросам строительства и оформления недвижимости. А Сбер и ЦРТ покажут решения для государственных организаций, включая систему «Визирь.VLM», что внедрили в парке Малевича.
Источник:360.ru
Автор:Максим Многословный
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