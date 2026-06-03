На ПМЭФ показали роботов-гуманоидов и ИИ-зеркало для выбора профессии

На стенде также можно увидеть роботов-гуманоидов, созданных в МФТИ. Эти роботы — многократные чемпионы мира по футболу среди человекоподобных машин. Голосовой помощник Алиса от Яндекса проконсультирует гостей по вопросам строительства и оформления недвижимости. А Сбер и ЦРТ покажут решения для государственных организаций, включая систему «Визирь.VLM», что внедрили в парке Малевича.