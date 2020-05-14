На полигоне в США заметили украинский танк для использования в качестве «подопытного кролика»

«Российская газета» сообщает, что боевую машину заметили на американском полигоне Юма в штате Аризона. На спутниковых снимках видно, что танк хранится вместе с Т-72, БМП-1 и БМП-2.

Журналисты напоминают, что на этом полигоне, который является одним из крупнейших в США, проходили испытания многих образцов военной техники. В частности, M1A2 Abrams, Bradley, Stryker и AH-64D.

Во время испытаний нередко используют различную бронетехнику — в качестве «подопытных кроликов». Как правило, это списанная американская или советская техника. Кроме того, применяется та, что была изготовлена в государствах бывшего Варшавского договора.

«Российская газета» пишет, что в 2004 году Украина поставила в США четыре новых танка, которые по документам проходили как Т-80УД, но, как утверждается, были на самом деле его модернизацией. Сообщается, что до наших дней «дожила» только одна машина. И американцы намерены её отремонтировать и снова задействовать в тестах.