Наука и технологии
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На популярной платформе для стримов запретили оскорблять людей словом «девственник»
А ещё словами «симп» и «инцел»
Популярная платформа для игровых стримов Twitch ввела новые правила относительно оскорблений пользователей. С 22 января на сервисе нельзя будет использовать слова «девственник» (virgin), «симп» (simp) и «инцел» (incel) в качестве оскорблений.
Об этом сообщила топ-менеджер Сара Клеменс (Sara Clemens). Словом «инцел» обозначают людей, которые страдают от того, что не могут найти сексуального партнёра. Понятие «симп» используется по отношению к людям, которые делают слишком многое, чтобы понравиться девушке. Как правило, объект воздыхания не проявляет ответную симпатию к симпу.
В Twitch пользователей будут наказывать за использование этих слов, если они «используются для негативного отношения к сексуальным практикам человека». Судя по всему, пользователи смогут продолжить употреблять их в дружеской манере.