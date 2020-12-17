На популярной платформе для стримов запретили оскорблять людей словом «девственник»

Об этом сообщила топ-менеджер Сара Клеменс (Sara Clemens). Словом «инцел» обозначают людей, которые страдают от того, что не могут найти сексуального партнёра. Понятие «симп» используется по отношению к людям, которые делают слишком многое, чтобы понравиться девушке. Как правило, объект воздыхания не проявляет ответную симпатию к симпу.

В Twitch пользователей будут наказывать за использование этих слов, если они «используются для негативного отношения к сексуальным практикам человека». Судя по всему, пользователи смогут продолжить употреблять их в дружеской манере.