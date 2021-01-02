На портале госуслуг начали выдавать «ковидные паспорта»

Как пишет «Интерфакс», люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19, могут получить сертификат на портале госуслуг с 1 января 2021 года. При этом прививочные кабинеты начнут работать только с 4 января.

Как уточняют журналисты, пока неясно, будет ли «ковидный паспорт» давать какие-то преференции его обладателям. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что такой паспорт может пригодиться для полётов на самолётах. В частности, без сертификата о вакцинации или прохождения тестирования нельзя будет сесть на рейс. Пока это только предположения.