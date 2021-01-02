Наука и технологии
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На портале госуслуг начали выдавать «ковидные паспорта»
С 1 января
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что россияне уже могут получить на портале госуслуг паспорт вакцинации, или как его прозвали «ковидный паспорт».
Как пишет «Интерфакс», люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19, могут получить сертификат на портале госуслуг с 1 января 2021 года. При этом прививочные кабинеты начнут работать только с 4 января.
Как уточняют журналисты, пока неясно, будет ли «ковидный паспорт» давать какие-то преференции его обладателям. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что такой паспорт может пригодиться для полётов на самолётах. В частности, без сертификата о вакцинации или прохождения тестирования нельзя будет сесть на рейс. Пока это только предположения.