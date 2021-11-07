На премьера Ирака совершили покушение заминированными дронами

Дом Мустафы аль-Казыми находился в «зелёной зоне» Багдада — там расположены правительственные здания и иностранные посольства.

Всего в атаке участвовали два дрона. Однако оба взорвались, не долетев до цели. В ходе операции пострадали от семи до десяти охранников премьер-министра (разные СМИ дают разные числа). Сам Мустафа аль-Казыми остался цел и прокомментировал покушение так: «Трусливые ракеты и атаки дронами не построят будущего для нашей родины».

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Журналисты считают, что она может быть связана с протестами в Ираке после недавних парламентских выборов.