На принтере напечатали детали для переработки ядерных отходов

Учёные, по сути, улучшили старую технику переработки отходов. Они добавили ещё один уровень фильтрации, состоящий из новых напечатанных деталей. Система, созданная ещё в 1970-х, позволяла перерабатывать 95% отработанного ядерного топлива. А обновлённая система может справляться с ещё большим количеством отходов.

Сначала топливо проходит процесс многоступенчатого разделения, после этого подвергается фильтрации при помощи новых деталей. Данный метод увеличивает эффективность переработки на 3%.

Учёные нашли ещё один плюс в использовании напечатанных элементов. Их легко заменить в случае поломки, просто снова применив 3D-принтер.