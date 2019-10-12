Наука и технологии
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На принтере напечатали детали для переработки ядерных отходов
С ними переработать можно до 97% отходов
Исследователи из Аргонской национальной лаборатории в США впервые напечатали на 3D-принтере детали для системы переработки отходов, которые образуются на ядерных реакторах.
Учёные, по сути, улучшили старую технику переработки отходов. Они добавили ещё один уровень фильтрации, состоящий из новых напечатанных деталей. Система, созданная ещё в 1970-х, позволяла перерабатывать 95% отработанного ядерного топлива. А обновлённая система может справляться с ещё большим количеством отходов.
Сначала топливо проходит процесс многоступенчатого разделения, после этого подвергается фильтрации при помощи новых деталей. Данный метод увеличивает эффективность переработки на 3%.
Учёные нашли ещё один плюс в использовании напечатанных элементов. Их легко заменить в случае поломки, просто снова применив 3D-принтер.
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