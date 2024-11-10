На продажу выставили полноценные реплики Бэтмобиля. $3 миллиона каждая

Опубликовано 10 ноября 2024, 21:451 мин.
На продажу выставили полноценные реплики Бэтмобиля. $3 миллиона каждаяНо по дорогам не катайтесь
К 85-летию Бэтмена Warner Bros. предлагает 10 управляемых реплик культового Бэтмобиля из трилогии Темного рыцаря за 3 миллиона долларов каждая. Производством занимается компания Action Vehicle Engineering из Калифорнии. Каждая машина изготавливается по заказу и требует 15 месяцев на сборку — они не были на съемках.
Правда, во-первых, создание оригинальных Tumbler обошлось примерно в 250 000 долларов за каждый в 2005 году, таким образом цена одной реплики может покрыть расходы на несколько машин для фильмов. Во-вторых, они не предназначены для городских дорог — придется любоваться ими в своей «бэт-пещере». В-третьих, у этих машин будет лишь имитация реактивного двигателя, без огня, как в фильмах.
С двигателем LS3 объемом 6,2 литра и мощностью 525 лошадиных сил эти реплики очень близки к оригинальным характеристикам, а кузов выполнен из кевлара и углеволокна. Масса — почти 2,5 тонны.