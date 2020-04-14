На продажу выставлены тысячи аккаунтов популярного сервиса для видеозвонков

Об этом сообщает компания Group-IB. Эксперты нашли объявления о продаже 4,2 тысячи аккаунтов Zoom на трёх подпольных площадках. Сообщается, что 31 учётная запись принадлежит пользователям в домене .ru.

Стоит отметить, что Zoom уже не в первый раз обвиняют в проблемах с безопасностью. При этом сервис стал стремительно набирать популярность на фоне распространения коронавирусной инфекции, которая заставила многих людей работать из дома. В марте 2020 года Zoom отчитался о 200 млн пользователей ежедневно. В апреле в открытом доступе нашли тысячи записей видеозвонков, сделанных через сервис.