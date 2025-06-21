TI сотрудничает с администрацией президента Дональда Трампа, чтобы наладить выпуск ключевых чипов внутри страны. Эти микросхемы нужны для смартфонов, автомобилей, дата-центров и другой техники.

TI называет этот проект крупнейшим вложением в базовое производство чипов в истории США. Компания сотрудничает с такими гигантами, как Apple, Nvidia и Ford.

Ранее другие крупные компании, включая General Motors, Apple, Oracle и OpenAI, также объявляли о масштабных инвестициях в американские мощности.