Опубликовано 21 июня 2025, 10:301 мин.
На производство чипов в США потратят $60 млрд — и это только от одной компанииTexas Instruments
Texas Instruments (TI) объявила, что вложит свыше $ 60 миллиардов в строительство семи заводов по производству полупроводников в США — в Техасе и Юте. Это создаст более 60 тысяч рабочих мест.
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TI сотрудничает с администрацией президента Дональда Трампа, чтобы наладить выпуск ключевых чипов внутри страны. Эти микросхемы нужны для смартфонов, автомобилей, дата-центров и другой техники.
TI называет этот проект крупнейшим вложением в базовое производство чипов в истории США. Компания сотрудничает с такими гигантами, как Apple, Nvidia и Ford.
Ранее другие крупные компании, включая General Motors, Apple, Oracle и OpenAI, также объявляли о масштабных инвестициях в американские мощности.