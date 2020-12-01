На просмотры сайтов в «подпольном» интернете через Tor тратят лишь 7% времени

Исследователи восемь месяцев следили за поведением небольшой части пользователей Tor. Их посещения разделили на две категории: просмотр обычных легальных сайтов и просмотр ресурсов, работающих только в даркнете.

Учёные увидели, что лишь 6,7% времени использования Tor во всём мире приходится на сайты даркнета. Причём важно понимать, что не всех из них содержат незаконные материалы, с которыми часто в умах людей ассоциируется даркнет.

Исследователи также сравнили, как посещают сайты «подпольного» интернета люди из либерально-демократических стран и из тех, где есть диктатура. Например, в Великобритании нелегальные сайты смотрели 7,8% времени, а в Китае — 4,8%.