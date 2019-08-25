На протестных акциях начали уничтожать столбы с камерами для распознавания лиц

Власти утверждают, что «умные» столбы отслеживают только погоду, пробки и качество воздуха. Они планируют установить около 400 таких столбов. Пока в Гонконге работают только 50.

Вчера во время очередной акции начались стычки протестующих с полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ. После этого, участники акции начали уничтожать те самые столбы. На одном из них они перерезали провода с помощью электропилы. Другой столб протестующие опрокинули на землю, используя верёвки. Камеры люди залили какой-то жидкостью, чтобы вывести их из строя.