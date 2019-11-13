На распродаже AliExpress россияне тратили 350 млн рублей в час

Указанная выше сумма касается продаж «AliExpress Россия», совместного предприятия Alibaba Group и российских компаний.

За два дня распродажи пять млн россиян заказали более 30 млн товаров на «AliExpress Россия». Общая их сумма составила 17,2 млрд рублей. В среднем жители России тратили 350 млн рублей в час, а в пиковые часы этот показатель превышал 1 млрд рублей. Российским продавцам на маркетплейсе, кстати, тоже «перепало»: более 15% от оборота пришлось на их товары.

В день распродажи средний чек российских покупателей в китайских интернет-магазинах составил 1349 рублей. Это почти в два раза больше, чем в обычные дни. Журналистам также рассказали, какой товар на распродаже стал самым популярным. Это был iPhone XR.