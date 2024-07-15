На разработчиков ChatGPT пожаловались властям США

В жалобе утверждается, что соглашения OpenAI о найме, выходном пособии и неразглашении информации могут наказывать сотрудников, которые сообщают о проблемах федеральным властям. Кроме того, в письме утверждается, что OpenAI требует своего согласия для сотрудников, желающих раскрыть информацию регулирующим органам, не делая исключений для сообщения о нарушениях в сфере ценных бумаг в SEC.

Сенатор Грассли подчеркнул важность защиты осведомителей в быстро развивающемся ландшафте искусственного интеллекта, заявив, что политика OpenAI может помешать сотрудникам делать "защищенные раскрытия". Разоблачители потребовали от SEC проверить все контракты, содержащие NDA, и оштрафовать OpenAI за каждое ненадлежащее соглашение.

OpenAI пока не ответила на просьбы о комментарии.