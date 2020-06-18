На репетиции парада Победы впервые «засветились» мини-ракеты для «Панцирь-СМ»

Впервые были продемонстрированы новые «маленькие» зенитные управляемые ракеты (ЗРУ). Четыре штуки находятся в транспортно-пусковом контейнере (ТПК). Эти ракеты назвали средствами для поражения лёгких и кустарных беспилотников.

«Российская газета» напоминает, что российскую военную базу Хмеймим в Сирии уже много раз пытались атаковать самодельными летающими дронами. Поэтому новые более дешёвые, но не менее эффективные ЗРУ могут оказаться полезными на в реальных боевых задачах.

Сообщается, что зенитные ракетно-пушечные комплексы в новом облике проехали по брусчатке Красной площади.

Впервые «Панцирь-СМ» продемонстрировали на V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».