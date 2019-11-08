На российские автомобили начнут устанавливать блокировку от пьяных водителей

Проектом руководит «Лаборатория умного вождения». Сообщается, что система уже прошла испытания и вскоре будет применяться крупными российскими компаниями.

Алкозамок будут встраивать в телематическую систему «Элемент». Перед запуском автомобиля водитель будет проходить проверку с помощью алкотестера. Если концентрация паров этилового спирта будет превышена, система заблокирует двигатель. Причём проверки будут происходить в течение поездки. Их результаты вместе с координатами водителями будут передаваться на сервер «Лаборатории умного вождения», а потом компании-клиенту.

В «Лаборатории» считают, что алкозамок будет полезен таксопаркам, каршеринговым компаниям и другим сервисам городского транспорта.