На российских подводных ракетоносцах установят бани

Об этом сообщил начальник мебельного цеха оборонной верфи «Севмаш». Бани для подлодок будут рассчитаны на трёх-четырёх человек. Сделают их из осины. Если бы бани были построены из хвойных пород, то разрушились бы быстро. Осина же выдерживает большие нагрузки.

Сейчас в составе Военно-морского флота России находятся три подлодки проекта 955. Каждая из них может нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

ТАСС отмечает, что для строительства одного «Борея» требуется 17 тысяч тонн металла (масса Эйфелевой башни в 1,5 раза меньше), а общая протяжённость трубопроводов и кабельных трасс составляет 109 км и 600 км соответственно.