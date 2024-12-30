На российских спутниках испытают лазерные технологии связи

Опубликовано 30 декабря 2024, 15:001 мин.
На российских спутниках испытают лазерные технологии связиПиу-пиу
Россия планирует провести испытания лазерных систем связи на экспериментальных спутниках дистанционного зондирования Земли «Беркут-ВР», пишет Лента.ру. По данным Роскосмоса, в 2024 году были успешно разработаны и испытаны наземные и бортовые терминалы для высокоскоростной космической лазерной связи.
Следующим этапом станут летные эксперименты с этими терминалами на спутниках «Беркут-ВР». Запуск первых двух спутников «Беркут-ВР», а также экспериментального радиолокационного спутника «Беркут-РСА» запланирован на 2026−2027 годы.
В перспективе Роскосмос планирует расширить группировку «Беркут-ВР» до 30 спутников, а группировку «Беркут-РСА» — до 24 спутников.
«Беркут-ВР» — это новая космическая система, разрабатываемая в рамках федерального проекта «Сфера» в России. Она предназначена для оптико-электронного наблюдения и дистанционного зондирования Земли.