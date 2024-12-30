На российских спутниках испытают лазерные технологии связи

Следующим этапом станут летные эксперименты с этими терминалами на спутниках «Беркут-ВР». Запуск первых двух спутников «Беркут-ВР», а также экспериментального радиолокационного спутника «Беркут-РСА» запланирован на 2026−2027 годы.

В перспективе Роскосмос планирует расширить группировку «Беркут-ВР» до 30 спутников, а группировку «Беркут-РСА» — до 24 спутников.

«Беркут-ВР» — это новая космическая система, разрабатываемая в рамках федерального проекта «Сфера» в России. Она предназначена для оптико-электронного наблюдения и дистанционного зондирования Земли.