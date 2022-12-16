На российском космическом корабле проблемы: температура выросла до 50 градусов по Цельсию

По последним данным температура в космическом корабле поднималась до 50 градусов по Цельсию. Сейчас, как пишет «РИА Новости», температура в жилом объёме пристыкованного к МКС «Союз МС-22» составляет 30 градусов. Отмечается, что это не критичное значение для работы техники и жизни космонавтов.

Последние пытаются бороться с проблемой. Однако пока снизить температуру до нормы не удаётся.