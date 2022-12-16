Наука и технологии
16:47, 16 декабря 2022
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На российском космическом корабле проблемы: температура выросла до 50 градусов по Цельсию

Космонавты пытаются снизить её

В системе охлаждения российского корабля «Союз МС-22» случилась утечка. Из-за этого температура там достигает экстремальных значений. Причиной утечки может быть попадание микрометеорита.

На российском космическом корабле проблемы: температура выросла до 50 градусов по Цельсию

Фото: Flickr

По последним данным температура в космическом корабле поднималась до 50 градусов по Цельсию. Сейчас, как пишет «РИА Новости», температура в жилом объёме пристыкованного к МКС «Союз МС-22» составляет 30 градусов. Отмечается, что это не критичное значение для работы техники и жизни космонавтов.

Последние пытаются бороться с проблемой. Однако пока снизить температуру до нормы не удаётся.

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