На россиянина завели дело за фотографию оскорбительной надписи про Путина

Надпись мужчина увидел, когда проезжал мимо здания МВД. Он остановился и решил её сфотографировать. В тот же день житель Ярославля опубликовал снимок на своей странице. Далее фотографию распространили 28 сообществ во «ВКонтакте». Как написано в протоколе, мужчина осознавал противоправность своих действий и понимал неприличное значение слова, когда публиковал снимок.

Также в протоколе сказано, что вторая часть фразы «относится к грубой брани» и «подразумевает уничижительное наименование гомосексуальных мужчин». Сам обвиняемый настаивает, что опубликовал фотографию только для того, чтобы «привлечь внимание к акту вандализма».