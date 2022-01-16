На сайтах госорганов Украины нашли вирусы

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На сайтах госорганов Украины нашли вирусыНаходка принадлежит специалистам Microsoft
Microsoft заявила, что обнаружила вредоносное ПО в системах, принадлежащих нескольким госорганам Украины. По словам специалистов, жертвами вирусов являются украинские государственные учреждения, которые выполняют критически важные функции исполнительной власти или реагирования на чрезвычайные ситуации.
Как пишет Reuters, также пострадала технологическая компания, управляющая веб-сайтами клиентов из государственного и частного секторов, включая государственные учреждения. Её название не сообщается.
При этом Microsoft уточнила, что обнаруженное вредоносное ПО не использовало никаких уязвимостей в продуктах компании.
В четверг случилась масштабная кибератака на правительственные веб-сайты Украины. Хакеры заявили, что украинцам следует «бояться и ожидать худшего». Украина сразу начала расследование инцидента. Агентство Reuters сообщило, что Украина подозревает группу хакеров, связанную с белорусской разведкой. Вредоносное ПО, замаскированное под программу-вымогатель, делает заражённую компьютерную систему неработоспособной.
Источник: Reuters