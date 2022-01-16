На сайтах госорганов Украины нашли вирусы

Как пишет Reuters, также пострадала технологическая компания, управляющая веб-сайтами клиентов из государственного и частного секторов, включая государственные учреждения. Её название не сообщается.

При этом Microsoft уточнила, что обнаруженное вредоносное ПО не использовало никаких уязвимостей в продуктах компании.

В четверг случилась масштабная кибератака на правительственные веб-сайты Украины. Хакеры заявили, что украинцам следует «бояться и ожидать худшего». Украина сразу начала расследование инцидента. Агентство Reuters сообщило, что Украина подозревает группу хакеров, связанную с белорусской разведкой. Вредоносное ПО, замаскированное под программу-вымогатель, делает заражённую компьютерную систему неработоспособной.