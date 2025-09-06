На Сахалине прошел первый в России цифровой парад дронов и малой авиации

Во время парада все самолеты и дроны отслеживались в реальном времени. Данные одновременно передавались в систему планирования полетов Госкорпорации, а также в коммерческие сервисы «Юпитер» и «Небосвод», обеспечивая полную прозрачность движения техники.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил, что такие цифровые парады помогают развивать технологии для беспилотного транспорта и экономики страны. Генеральный директор «Аврора-БАС» Дмитрий Третьяков добавил, что в онлайн-интерфейсе можно видеть треки каждого воздушного судна, его тип, владельца и характеристики.

Это важный шаг к безопасной интеграции беспилотной и обычной авиации в единое воздушное пространство.