На Сахалине прошел первый в России цифровой парад дронов и малой авиации

06 сентября 2025
На Сахалине прошел первый в России цифровой парад дронов и малой авиацииПолетали
На форуме «Крылья Сахалина» прошёл первый в России цифровой парад беспилотных летательных аппаратов и самолетов малой авиации. Для этого правительство Сахалинской области, компания «Аврора-БАС» и АО «ГЛОНАСС» подключили все участники к единой системе идентификации на базе ЭРА-ГЛОНАСС.
Во время парада все самолеты и дроны отслеживались в реальном времени. Данные одновременно передавались в систему планирования полетов Госкорпорации, а также в коммерческие сервисы «Юпитер» и «Небосвод», обеспечивая полную прозрачность движения техники.
Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил, что такие цифровые парады помогают развивать технологии для беспилотного транспорта и экономики страны. Генеральный директор «Аврора-БАС» Дмитрий Третьяков добавил, что в онлайн-интерфейсе можно видеть треки каждого воздушного судна, его тип, владельца и характеристики.
Это важный шаг к безопасной интеграции беспилотной и обычной авиации в единое воздушное пространство.