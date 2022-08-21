На самой высокой горе Африки провели высокоскоростной интернет, чтобы туристы могли публиковать селфи

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На самой высокой горе Африки провели высокоскоростной интернет, чтобы туристы могли публиковать селфиСимвол эпохи
Килиманджаро — это самая высокая гора Африки. И туристы стремятся подняться туда во многом затем, чтобы сделать памятное фото. Власти Танзании это знают, поэтому решили провести на вершине высокоскоростной интернет.
Уже завершилось строительство первой части высокоскоростной сети. Сейчас интернет есть на высоте 3,8 километра над уровнем моря. Правительство планирует расширить покрытие до пика Ухуру к концу года. Высота там составляет уже около 5,9 километра над уровнем моря.
Появление интернета на горе не только хорошая новость для любителей селфи, но и важный шаг для обеспечения безопасности альпинистов.
Futurism отмечает, что проект частично финансируется Китаем, который в последние годы вложил значительные средства в инфраструктуру в некоторых частях Африки.