На Саудовскую Аравию подали в суд, но британский

Иск Ассири является последним в серии дел о шпионском ПО против государств Персидского залива, рассматриваемых в английских судах, пишут СМИ. Ранее в этом году Апелляционный суд отклонил требование Бахрейна о государственном иммунитете в аналогичном деле.

Ассири выразил свою «решимость привлечь Саудовскую Аравию к ответственности» за ее якобы преследование диссидентов и их семей.