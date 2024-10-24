На Саудовскую Аравию подали в суд, но британский

Опубликовано 24 октября 2024, 09:451 мин.
На Саудовскую Аравию подали в суд, но британскийИз-за шпионского ПО
Саудовский диссидент Яхья Ассири получил разрешение подать в суд на Саудовскую Аравию в Лондонском суде по обвинению в использовании шпионского ПО. Ассири, который живет в Великобритании, утверждает, что его электронные устройства были заражены вирусом для слежки в период с 2018 по 2020 год. Он утверждает, что Саудовская Аравия использовала Pegasus, шпионское ПО, а также другое шпионское ПО, разработанное QuaDream.
Иск Ассири является последним в серии дел о шпионском ПО против государств Персидского залива, рассматриваемых в английских судах, пишут СМИ. Ранее в этом году Апелляционный суд отклонил требование Бахрейна о государственном иммунитете в аналогичном деле.
Ассири выразил свою «решимость привлечь Саудовскую Аравию к ответственности» за ее якобы преследование диссидентов и их семей.