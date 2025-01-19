На сделанных до Второй мировой войны фотографиях нашли новый вид динозавров

Первоначально палеонтолог Эрнст Штромер отнес ископаемое к группе кархародонтозавров. Однако, изучив фотографии, исследователи пришли к выводу, что это новый вид, крупный хищный динозавр длиной около 10 метров. Название Tameryraptor сочетает в себе древнеегипетское слово, означающее «любимая земля», и латинское слово, указывающее на его «хищную природу».

Несмотря на то, что название вида основано на старых изображениях, команда считает открытие достоверным, хотя и признает, что обычно для таких выводов требуются физические окаменелости.