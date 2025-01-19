На сделанных до Второй мировой войны фотографиях нашли новый вид динозавров

Опубликовано 19 января 2025, 15:001 мин.
На сделанных до Второй мировой войны фотографиях нашли новый вид динозавровАнализ фотографий, сделанных до Второй мировой войны
Палеонтологи из Мюнхена определили новый вид динозавров по старым фотографиям, сделанным до Второй мировой войны. Этот вид, получивший название Tameryraptor markgrafi, был открыт благодаря изображениям частичного скелета, найденного в египетском оазисе Бахария в 1914 году. На этих фотографиях, переживших бомбардировку Мюнхена во время войны, были видны части черепа, позвоночника и ног динозавра, что позволило исследователям понять, что это не тот вид, который считался ранее.
Первоначально палеонтолог Эрнст Штромер отнес ископаемое к группе кархародонтозавров. Однако, изучив фотографии, исследователи пришли к выводу, что это новый вид, крупный хищный динозавр длиной около 10 метров. Название Tameryraptor сочетает в себе древнеегипетское слово, означающее «любимая земля», и латинское слово, указывающее на его «хищную природу».
Несмотря на то, что название вида основано на старых изображениях, команда считает открытие достоверным, хотя и признает, что обычно для таких выводов требуются физические окаменелости.