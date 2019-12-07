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На сенсорной панели MacBook Pro разрешили запускать тамагочи
Приложение бесплатное
Сенсорная OLED-панель Touch Bar в MacBook Pro нужна для размещения на ней нужных кнопок и удобства управления ноутбуком. А ещё для… тамагочи. Специальное новое приложение позволяет «поселить» на панели виртуального питомца.
Первые MacBook Pro с Touch Bar вышли в 2016 году. Сенсорная панель встретила противоречивые отзывы пользователей. Теперь же сердца всех недовольных имеют шанс растять. Приложение Touchbar Pet отображает на сенсорной панели картинку питомца. Его можно кормить, играть с ним и ухаживать.
Приложение бесплатное. Загрузить его можно с сайта разработчика или на GitHub. Touchbar Pet поддерживают ноутбуки на macOS 10.14 и старше. После запуска приложения нужно сразу посмотреть на Touch Bar, чтобы проверить его работоспособность.
twitter did someone want a touchbar tamagotchi? pic.twitter.com/Z44uxbOtge— Grace (@gracecondition) 18 ноября 2019 г.