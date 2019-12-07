На сенсорной панели MacBook Pro разрешили запускать тамагочи

Первые MacBook Pro с Touch Bar вышли в 2016 году. Сенсорная панель встретила противоречивые отзывы пользователей. Теперь же сердца всех недовольных имеют шанс растять. Приложение Touchbar Pet отображает на сенсорной панели картинку питомца. Его можно кормить, играть с ним и ухаживать.

Приложение бесплатное. Загрузить его можно с сайта разработчика или на GitHub. Touchbar Pet поддерживают ноутбуки на macOS 10.14 и старше. После запуска приложения нужно сразу посмотреть на Touch Bar, чтобы проверить его работоспособность.