Так, к субботе температура в районе Шпицбергена (Норвегия) была уже на 18 °C выше, чем обычно, а к воскресенью она перешла точку таяния льда.

По словам ученых, это потепление, хотя и не самое экстремальное за всю историю наблюдений, является одним из самых интенсивных, наблюдавшихся в Арктике. Арктика теплеет быстрее, чем остальной мир, из-за таяния морского льда, который уже не так эффективно отражает тепло.

Этот необычно теплый период связан с системой низкого давления над Исландией и жаркими морями в северо-восточной Атлантике. Такие события случаются редко.