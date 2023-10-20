На складе интернет-магазина Amazon теперь работает гуманоидный робот

Digit предназначен для работы в помещениях, предназначенных для людей, перемещения, захвата и обработки предметов, что делает его подходящим для работы на складах. Первоначальное применение Digit компанией Amazon предполагается в сфере переработки грузов, где он может помочь сотрудникам выполнять повторяющуюся работу по перемещению пустых контейнеров.

Недавно компания объявила о расширении производства роботов, открыв новую фабрику, способную выпускать более 10 000 роботов в год.