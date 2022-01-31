На сколько ещё подорожает техника в 2022 году

Отмечается, что в 2021 году смартфоны подорожали в среднем на 34%, а ноутбуки — на 15%. Аналитики считают, что ситуация не изменится и в этом году. Не хватает сырья, комплектующих, увеличились производственные расходы, высокий спрос на электронику породил дефицит. Как отметила Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова, не стоит забывать и про обесценивание рубля.

Эксперты говорят, что некоторое удешевление ожидается сейчас на рынке телевизоров, но ненамного и ненадолго. Даниил Шеповалов, IT-эксперт, специалист в области технического анализа считает, что в 2022 году гаджеты подорожают ещё на 20-30%. Конкретно смартфоны вырастут в цене на 16–18%, ноутбуки и компьютерная техника — на 15%.