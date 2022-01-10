На сколько подешевел минимальный сотовый тариф в России

Как сказано в исследовании Content Review, средняя стоимость минимального пакета услуг снизилась на 15% — до 278 рублей. Такие цены в последний раз мы видели в 2017 году. Дешевле всего связь обходится в Ямало-Ненецком округе, Магаданской области, Ханты-Мансийском округе, Сахалинской области и, на удивление, Москве. Дороже всего мобильная связь была в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Дагестане.

Отмечается, что снижение стоимости тарифов случилось благодаря отказу от безлимитных тарифов и запуску некоторыми операторами дешёвых новогодних предложений.

А вот в высоком высоком ценовом сегменте стоимость только выросла. Например, у МТС с 17 января тарифы подорожают на 60 рублей.