На смартфонах обнаружили опасные бактерии

Учёные собрали мазки с поверхностей 100 мобильных телефонов студентов факультетов биомедицины, фармакологии, стоматологии, питания и сестринского дела. Оказалось, что 85% выделенных микробов имеют устойчивость к пенициллину, а половина из них отлично прилипают к поверхностям. Это значит, что использование загрязнённых телефонов в больнице может обернуться тяжёлыми последствиями для персонала и пациентов.

Кроме того, на 40% смартфонов обнаружили бактерию S. aureus, или золотистый стафилококк. Она может вызывать целый спектр заболеваний, начиная от угрей и фурункулов, и заканчивая пневмонией или менингитом.