На Солнце погибли две кометы, которые могут быть старше звезды

Опубликовано 19 октября 2025
На Солнце погибли две кометы, которые могут быть старше звездыОб этом рассказали российские астрономы
Астрономы Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что 10 и 11 октября космические коронографы LASCO зафиксировали уникальное явление: распад двух комет в атмосфере Солнца с разницей в несколько часов.
Учёные рассказали в Telegram-канале Лаборатории, что кометы, о которых идёт речь, зародились в первичном газо-пылевом облаке «в эпоху формирования солнечной системы и представляют собой одни из древнейших тел». К тому же эти небесные тела считаются одними из самых древних, некоторые из них возникли задолго до появления Солнца. Телескопы наблюдали две кометы возрастом несколько миллиардов лет, и аппараты зафиксировали «печальное окончание жизни двух странников».
Возможно, эти кометы сформировались одновременно или являются частями более крупной кометы, уничтоженной столкновением с неизвестным небесным телом. Именно это столкновение могло изменить траекторию движения комет, приблизив их к Солнцу.
Автор:Андрей Кадуков
