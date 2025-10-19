На Солнце погибли две кометы, которые могут быть старше звезды

Учёные рассказали в Telegram-канале Лаборатории, что кометы, о которых идёт речь, зародились в первичном газо-пылевом облаке «в эпоху формирования солнечной системы и представляют собой одни из древнейших тел». К тому же эти небесные тела считаются одними из самых древних, некоторые из них возникли задолго до появления Солнца. Телескопы наблюдали две кометы возрастом несколько миллиардов лет, и аппараты зафиксировали «печальное окончание жизни двух странников».

Возможно, эти кометы сформировались одновременно или являются частями более крупной кометы, уничтоженной столкновением с неизвестным небесным телом. Именно это столкновение могло изменить траекторию движения комет, приблизив их к Солнцу.