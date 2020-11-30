Наука и технологии
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На Солнце случилась самая мощная за три года вспышка
Земле она не угрожала
Орбитальная обсерватория SDO зафиксировала на Солнце самую мощную за три года вспышку. Она случилась на обратной стороне звезды, невидимой с Земли.
Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Из-за того, что центр взрыва находился на обратной стороне Солнца, учёные предполагают, что реальная мощность вспышки могла быть даже выше. Обсерватория смогла заметить событие из-за того, что область, охваченная солнечным взрывом, стала видна из-за солнечного края.
Ещё одна в этом году вспышка на Солнце произошла в мае, но она была менее мощной. Вспышка — это, по сути, взрывной процесс выделения энергии в атмосфере звезды. Такие события происходят периодически. Они могут влиять на работу спутников на земной орбите и систем радиосвязи на планете.
Отмечается, что недавняя вспышка может быть предвестником роста солнечной активности.