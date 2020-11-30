На Солнце случилась самая мощная за три года вспышка

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Из-за того, что центр взрыва находился на обратной стороне Солнца, учёные предполагают, что реальная мощность вспышки могла быть даже выше. Обсерватория смогла заметить событие из-за того, что область, охваченная солнечным взрывом, стала видна из-за солнечного края.

Ещё одна в этом году вспышка на Солнце произошла в мае, но она была менее мощной. Вспышка — это, по сути, взрывной процесс выделения энергии в атмосфере звезды. Такие события происходят периодически. Они могут влиять на работу спутников на земной орбите и систем радиосвязи на планете.

Отмечается, что недавняя вспышка может быть предвестником роста солнечной активности.