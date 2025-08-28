На Солнце за сутки появилось более 100 новых пятен, предупредили в РАН

Опубликовано 28 августа 2025, 21:401 мин.
На Солнце за сутки появилось более 100 новых пятен, предупредили в РАНВысокая активность светила
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о высокой активности на Солнце: за последние сутки в области № 4197 появилось по меньшей мере 100 новых пятен. При этом в этой же области зафиксированных вспышек не было, сообщают “Известия”.
В пресс-службе лаборатории также отметили, что на Солнце уже несколько дней наблюдается одна непрерывная вспышка. Ученые подчеркивают, что прогноз солнечной активности на ближайшее время остается неопределенным из-за противоречивых сигналов.
ИКИ РАН публикует регулярные обновления о состоянии Солнца, включая данные о пятнах и вспышках, что помогает специалистам и любителям астрономии отслеживать изменения на нашей звезде в режиме реального времени, пишут СМИ.