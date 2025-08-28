На Солнце за сутки появилось более 100 новых пятен, предупредили в РАН

В пресс-службе лаборатории также отметили, что на Солнце уже несколько дней наблюдается одна непрерывная вспышка. Ученые подчеркивают, что прогноз солнечной активности на ближайшее время остается неопределенным из-за противоречивых сигналов.

ИКИ РАН публикует регулярные обновления о состоянии Солнца, включая данные о пятнах и вспышках, что помогает специалистам и любителям астрономии отслеживать изменения на нашей звезде в режиме реального времени, пишут СМИ.